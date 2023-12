Primo Natale senza il Cav Fascina | cosa scrive a Berlusconi

di Cristiano Lucchi* Passeranno il Natale fuori dalla casa dove hanno abitato per decenni, si chiamano Adua e Roberto e sono una coppia di ... (ilfattoquotidiano)

La città palestinese cancella le tradizionali attività natalizie per solidarietà a Gaza. L'Ucraina lancia l'ennesimo segnale a Putin: festeggiare il ... (huffingtonpost)

In un’intervista al “Corriere della Sera”, Lino Banfi racconta il suo primo Natale senza la moglie Lucia Zagaria scomparsa lo […] (perizona)

Un anno fa, la vigilia di Natale , Diletta Leotta era nella sua Sicilia e scopriva di essere in dolce attesa. […] (perizona)

Commenta perIl regalo dipiù bello, i tifosi del Manchester United , lo aspettavano ormai da più di un anno, ovvero da quando i Glazer, proprietari del club, hanno messo in vendita una delle società ...A ottobre almeno la soddisfazione della pubblicazione delromanzo del cantante "La felicità ... La7.it - Reduce da un anno difficile, Tiziano Ferro si rivolge ai fan in occasione delcon un ...Il profilo della Royal Family ha condiviso su Instagram in anteprima la foto del discorso di Natale di Re Carlo III. Un discorso che è destinato a fare… Leggi ...Marta Fascina e Silvio Berlusconi. Nel primo Natale senza il Cavaliere, il deputato di Forza Italia lascia ai social il suo personalissimo ricordo.