Presidenziali | Trump davanti a Biden nei sondaggi | la frustrazione della Casa Bianca

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Secondo quanto riportano i media americani, il presidente Joesarebbe sempre più frustrato e contrariato per ielettorali che lo vedrebbero alle spalle di Donald. Ed avrebbe riunito il suo staff per mettere a punto una campagna elettorale più efficace

Donald Trump non potrà partecipare alle primarie repubblicane del 2024 in Colorado e, dunque, nello Stato non potrà correre per l’elezione alla ... (secoloditalia)

Donald Trump escluso dalla corsa alle presidenziali in Colorado per le conseguenze dell’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 Il ruolo di Donald ... (361magazine)

La Corte Suprema del Colorado ha escluso Donald Trump dalla corsa alle primarie repubblicane nel 2024 in quello Stato, dichiarandolo non eleggibile ... (panorama)

L'auspicio di Putin resta, comunque, un ritorno di Donalda Washington che potrebbe aprire ... Ekaterina Duntsova, per le prossime elezioni. Ex giornalista e e consigliera comunale, ...... lenegli Usa (5 novembre) si preannunciano combattute, almeno sino alla fine (lultimo voto si e' dimostrato combattuto anche dopo). I due principali contendenti, Donalde Joe ...Secondo quanto riportano i media americani, il presidente Joe Biden sarebbe sempre più frustrato e contrariato per i sondaggi elettorali che lo vedrebbero alle spalle di Donald Trump. Ed avrebbe riuni ...Sarà un 2024 ricco di rischi geopolitici per l'economia mondiale. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente, con Gaza bombardata senza sosta, e 50 Paesi che andranno al voto con ...