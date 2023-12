Premier | Klopp | troppe gare e zero allenamenti | bisogna cambiare

Il Liverpool è in testa allaLeague. I ragazzi di Jurgenvincono in casa del Burnley e regalano un Boxing Day da sogno ai tifosi dei Reds. Un gol di Darwin Nunez dopo pochi minuti di gioco e la rete di Diogo Jota ...Il Liverpool è in testa allaLeague. I ragazzi di Jurgenvincono in casa del Burnley e regalano un Boxing Day da sogno ai tifosi dei Reds. Un gol di Darwin Nunez dopo pochi minuti di gioco e la rete di Diogo Jota ...Nelle gare del "Boxing day", valevole per la 19^ giornata di Premier League, il Liverpool chiude in vetta: la formazione di Klopp sconfigge 2-0 il Burnley e sorpassa momentaneamente l'Arsenal, svettan ...In attesa delle gare di Arsenal (il 28 contro il West Ham) e Aston Villa (stasera alle 21 contro lo United) la squadra di Klopp pur senza brillare si posiziona in testa alla classifica ...