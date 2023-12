Prato | ferisce gravemente la moglie durante lite | arrestato

commenta Aun uomo di 35 anni è stato arrestato perché, durante una lite, avrebbe colpito all'addome la moglie con un'arma da taglio. La donna, operata a causa delle gravi lesioni riportate all'addome, è ...E' accaduto a. Sul posto, ieri sera in via Strozzi, è intervenuta la polizia. La donna, poco più che ventenne, cinese, regolare sul territorio nazionale, secondo quanto spiegato in una nota ...Durante una lite avrebbe colpito all'addome la moglie con un'arma da taglio, per questo un 35enne è stato arrestato. La donna, operata a causa delle gravi lesioni riportate all'addome, è in prognosi r ...A Prato un uomo di 35 anni è stato arrestato perché, durante una lite, avrebbe colpito all'addome la moglie con un'arma da tagli. La donna, operata a causa delle gravi lesioni riportate all'addome, è ...