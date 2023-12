Prato | accoltella la moglie all’addome durante una lite | è gravissima

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Al culmine di unahatola, che ora è ricoverata in prognosi riservata a. A intervenire la scorsa notte, vigilia di Natale, sono stati i poliziotti della squadra Volante in via Strozzi dove hanno trovato la donna, cinese poco più che ventenne, che era stata appena soccorsa da alcuni passanti. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, 35enne cinese irregolare in Italia, che aveva ancora sangue sui vestiti e sulle mani. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Al culmine di una lite ha accoltellato all'addome la moglie, ricoverata ora in prognosi riservata a. A intervenire la scorsa notte sono stati i poliziotti della squadra Volante in via Strozzi dove hanno trovato la donna, cinese poco più che ventenne, che era stata appena soccorsa da alcuni ...Al culmine di una lite ha accoltellato all'addome la moglie, ricoverata ora in prognosi riservata a. A intervenire la scorsa notte sono stati i poliziotti della squadra Volante in via Strozzi dove hanno trovato la donna, cinese poco più che ventenne, che era stata appena soccorsa da alcuni ...La donna, ventenne, è stata sul momento soccorsa dai passanti. E’ ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Prato. Il marito, irregolare in Italia, è stato arrestato ...La donna è ricoverata ora in prognosi riservata a Prato. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, 35enne cinese irregolare in Italia, che aveva ...