Pranzo di Natale per i senzatetto in Galleria a Milano | scatta la multa di 230 euro

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 25 dicembre 2023) UndiinVittorio Emanuele a, il salotto buono della città. Ospiti, alcunie i volontari che si occupano di loro. Niente di autorizzato, ma un modo per non far dimenticare a chi passa per comprare gli ultimi regali che anche ac’è chi non ha nulla. E’ finita con una, ma anche con un caffè offerto agli ospiti della tavolata dal ristorante Cracco, visto che ilsi svolgeva davanti alle loro vetrine. “La polizia ci hato per occupazione di suolo pubblico”. A scriverlo, in una delle stories del proprio profilo Instagram, sono i responsabili della onlus “Pro Tetto” insieme al blog “belladadio”.Leggi anche: Schianto mortale a: ...