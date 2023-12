Pomezia | Natale alla Sant’Anna | l’iniziativa della Pro Loco per il sesto anno consecutivo

(Di lunedì 25 dicembre 2023)insieme ai pazienticasa di curadi, anche quest’confermataPro. L’appuntamento èsesta edizione. “Passare ilin ospedale è veramente triste, per questo da sei anni lasciamo le nostre famiglie per circa due ore e le dedichiamo ai degentinostra clinica Casa di Cura “S. Anna Policlinico Città di””, questo il messaggio lanciato dProCittà diche anche quest’renderà un po’ meno ‘amaro’ il ricovero dei pazienti in Ospedale. Per loro pronti tutta una serie di pacchi regalo con dei piccoli doni preparati nei giorni ...

Prosegue la rassegna degli eventi natalizi a Pomezia . Sabato prossimo Babbo Natale , per la gioia dei bambini, scenderà dalla torre civica. Per ... (ilcorrieredellacitta)

In uno sfavillante bianco natalizio e un meraviglioso profluvio di note, ieri pomeriggio al Museo Città diè stato celebrato l'approssimarsi ...... Pape Cissé del Viterbo stende la capolistaSerie D gironi F e G, la diciassettesima giornata: Le squadre romane e laziali restano imbattute Il comunicato del club Regalo dianticipato ...A Natale niente regali quest'anno per 7,5 milioni di italian, che non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il budget ad altre spese più urgenti ...ACCADDE OGGI – Quando inglesi e tedeschi fraternizzarono, fermando per un momento l'ostilità e la morte ilmamilio.it 'Terra di nessuno'. Nel corso della prima guerra mondiale (1914-1918, per l ...