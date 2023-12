Picco di violenze in famiglia | l' altro Natale | la testimonianza del poliziotto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Per molti, la vigilia rappresenta un momento di riposo, ma non è così per tutti. Stiamo parlando degli agenti di Polizia di Stato che, con passione e professionalità, prestano il proprio servizio anche il giorno della vigilia. Si sa, le forze dell'ordine non si fermano mai e, per il bene della comunità, spesso sono costrette a sacrifici e rinunce, come quella di non stare vicini ai propri cari nei giorni natalizi. «Per noi è fondamentale prestare servizio anche il 24 perché abbiamo il dovere di esserci sempre per la cittadinanza», spiega a Libero il Commissario Capo delle volanti, della Polizia di Stato, Filippo Bosi. Soprattutto in quei momenti in cui una persona si sente «un po' più in difficoltà». D'nde, se per molti il periodo delle feste è allegro e spensierato, per altri è «un momento di tristezza» perché «le trascorrono in solitudine». Sono tante le ...