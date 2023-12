Perché Uomini e Donne oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 dicembre 2023) , Canale 5, 25 dicembre 2023, Natale. Quando tornanon va in, 25 dicembre 2023, su Canale 5? Come sapeteè Natale, per cui come da tradizione i programmi di Maria De Filippi non vanno indurante un giorno festivo. D’altronde è un giorno in cui si sta a tavola in famiglia, in compagnia di parenti e amici, e in pochi guarderanno la tv.è dunque in vacanza per la sosta natalizia. Anche quest’anno il dating show di Canale 5, come molti altri programmi tv, si concede una pausa, pronto poi per tornare nel 2024. L’ultima puntata del 2023 è andata invenerdì 22 dicembre. Dadunque è ufficialmente in pausa. Le avventure di tronisti, dame e ...