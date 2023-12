Perché la guerra in Ucraina è l’occasione per l’Europa di superare il colonialismo

Leggi su linkiesta

Dopo oltre un anno di resistenza all'invasione russa, l'non mostra alcun segno di voler negoziare con l'aggressore. La determinazione delle forze armate ucraine nella difesa della sovranità e dell'integrità territoriale della nazione rimane intatta. In questo il governo di Kyjiv gode del sostegno unanime della società e delle élite politiche, così come di tutte le categorie della società– economiche, sociali o accademiche – che sono orientate a resistere ai piani della Russia. L'Occidente globale ha certamente avuto un ruolo nel raggiungimento di ...