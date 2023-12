Pensioni 2023 | gli Auguri di Buon Natale ai nostri lettori

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 25 dicembre 2023) La redazione dipertutti augura a voi ed alle vostre famiglie un sereno, l’occasione é ottima per ringraziarvi dei vostri numerosi commenti lasciati quotidianamente sul portale, per ringraziarvi perché ci seguite ogni giorno da anni ormai e perché considerate il nostro sito un luogo virtuale in cui scambiravi opinioni e stati d’animo, interagendo tra di voi, talvolta anche in modo costruttivo. Vi ringraziamo perché senza di voi, che credete nel nostro lavoro e nelle notizie che riportiamo, cercandoci quotidianamente, non potrebbe esserci ‘pertutti’. Un grazie di cuore anche al Dott. Mauro Marino per i suoi editoriali e per aver accettato di far parte della redazione con la sua sezione settimanale ‘ l’Editoriale di Marino‘, che sta ottenendo unriscontro tra i ...