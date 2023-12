Pensiero del giorno – Un Natale magico

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Quando ero una ragazzina, ilche trascorrevo al paese dei Catelli Romani dove abitammo per tre anni, era veramente. Il pomeriggio della Vigilia mio padre, libero dall’ufficio, si dedicava a fare il presepe. In quell’epoca, negli anni ’50, l’albero non era ancora entrato nella cultura italiana, per lo meno non dalle nostre parti. Il rito era andare nel sottoscala a prendere lo scatolone colmo di oggetti incantati. Prima di tutto, mettevamo alla base del mobile della sala da pranzo il muschio preso qualcheprima nel bosco, poi rivestivamo il muro accanto con un foglio di cielo stellato. Infine, avvolgevamo il tappeto erboso con la carta delle montagne fino a formare un’armoniosa e confortevole capanna. La gioia di noi ragazzini era posizionare le varie figure sul vellutello, compreso uno specchio che fungeva da ...