Pasta brisé spettacolare e facilissima | solo 3 ingredienti!

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Laè uno dei cavalli di battaglia della cucina francese. Assomiglia alla sfoglia italiana e il suo uso è ugualmente versatile, ma i due impasti sono leggermente differenti. Gli ingredienti per realizzare entrambe sono gli stessi, è la procedura a essere differente. Lasfoglia prevede una lavorazione più lunga, un certo numero di pieghe: è attraverso un procedimento semplice, ma laborioso che si ottiene quella consistenza friabile e leggera, sfogliata appunto. La, che significa sbriciolata, si prepara con il burro freddissimo e acqua altrettanto fredda fino ad ottenere un composto sabbioso. È compatta e ben soda, molto croccante benché facilmente lavorabile. Per capirci, è lei la base delle famosissime quiche Lorraine, le torte salate dei nostri cugini d’oltralpe. E non ...