Papa Francesco | “Non si può avere la pace se si continua a finanziare il mercato delle armi”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) “Dire Sì al Principe dellasignifica dire ‘no’ alla guerra, a ogni guerra, alla logica stessa della guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Ma per dire ‘no’ alla guerra bisogna dire ‘no’ alle. Come si può parlare dise aumentano la produzione, la vendita e il commercio? Oggi, come al tempo di Erode, le trame del male, che si oppongono alla luce divina, si muovono nell’ombra dell’ipocrisia e del nascondimento: quante stragi armate avvengono in un silenzio assordante, all’insaputa di tanti. La gente, che non vuolema pane, che fatica ad andare avanti e chiede, ignora quanti soldi pubblici sono destinati agli armamenti. Eppure dovrebbe saperlo. Se ne parli, se ne scriva, perché si sappiano gli ...

Papa Francesco si è affacciato su Piazza San Pietro d alla Loggia centrale della Basilica vaticana per impartire la benedizione urbi et orbi in ... (open.online)

