Papa Francesco | Lo sguardo e il cuore dei cristiani di tutto il mondo sono rivolti a Betlemme

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 25 dicembre 2023) « Loe ildeidiil; lì, dove in questi giorni regnano dolore e silenzio, è risuonato l'annuncio atteso da secoli: 'È nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore». Con queste paroleha iniziato il suo Messaggio natalizio prima della benedizione Urbi et Orbi. «Ecco la notizia che cambia il corso della storia!», ha...