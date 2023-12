Papa Francesco | il messaggio di Natale | «Basta guerre e armi | non alimentare odio e violenza | è una follia senza scuse»

(Di lunedì 25 dicembre 2023) «Oggi siamo come al tempo di Erode, le trame del male, che si oppongono alla luce divina, si muovono nell?ombra dell?ipocrisia e del nascondimento». Betlemme richiama alla...

Benedizione Urbi et Orbi Natale 2023 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Francesco , 25 dicembre Oggi, 25 dicembre 2023 , Natale , alle ore 12 ... (tpi)

alla tradizione benedizione urbi et orbi di Natale Bergoglio rinnova la condanna per “l’esecrabile attacco” di Hamas e chiede che “cessino le ... (repubblica)

« Lo sguardo e il cuore dei cristiani di tutto il mondo sono rivolti a Betlemme; lì, dove in questi giorni regnano dolore e silenzio, è risuonato ... (feedpress.me)

... patriarca latino di Gerusalemme, ha concluso l'omelia della veglia di Natale concelebrata a Betlemme nella chiesa francescana di Santa Caterina, insieme all'inviato di, l'elemosiniere ...In occasione del Natale il Pontefice rivolge la benedizione "Urbi et Orbi", "alla Città e al mondo". In diretta dal ..."Il nostro cuore stasera è a Betlemme, dove ancora il Principe della pace viene rifiutato dalla logica perdente della guerra, con il ruggire delle armi che ...(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 "Il nostro pensiero oggi è a Betlemme, dove ancora il principe della pace viene reputato dalla logica perdente della guerra con il ruggine ...