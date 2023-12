Papa Francesco | appello per Gaza e ostaggi | “Stragi di innocenti | no alle armi”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Dire ‘sì’ al Principe della pace significa dire ‘no’ alla guerra, a ogni guerra, alla logica stessa della guerra, viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse. Ma per dire ‘no’ alla guerra bisogna dire ‘no’”. E’ un passaggio del messaggio dioggi in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi nel giorno di Natale. Il Pontefice evidenzia “quantedi” avvengano “nel mondo: nel grembo materno, nelle rotte dei disperati in cerca di speranza, nelle vite di tanti bambini la cui infanzia è devastata dalla guerra. Sono i piccoli Gesù di oggi”. “Come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle? Oggi, come al tempo di Erode, le trame del male, che si ...