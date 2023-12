Papa Francesco alla Benedizione Urbi et Orbi | “Anche oggi tante stragi di innocenti | no alla guerra e alle armi”

(Di lunedì 25 dicembre 2023)in occasione del Natale si è affacciato come da tradizione da centrale di Piazza San Pietro per impartire laetcittà e al mondo. Nel suo messaggio il Pontefice ha passato in rassegna le zone colpite d, come il Medio Oriente e l’Ucraina. Bergoglio ha lanciato un appello contro tutti i conflitti, che passadal dire no al commercio delle. “Il Salvatore si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi: ecco l’annuncio che cambia la storia. Gesù ci dà il potere di diventare figli di Dio.a Betlemme si è accesa questa fiamma ...

Lo ha dettonel corso della benedizione Urbi et Orbi. "Porto nel cuore il dolore per le vittime dell'esecrabile attacco del 7 ottobre scorso e rinnovo un pressante appello per la ...In un Natale così segnato dal dramma delle guerre, nel suo messaggio Urbi et Orbi dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro,ha lanciato un forte invito a scegliere '...Papa Francesco in occasione del Natale si è affacciato come da tradizione dalla Loggia centrale di Piazza San Pietro per impartire la benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Nel suo messaggio ...Il Pontefice evidenzia "quante stragi di innocenti" avvengano "nel mondo: nel grembo materno, nelle rotte dei disperati in cerca di speranza, nelle vite di tanti bambini la cui infanzia è devastata ...