Palermo-Cremonese | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 25 dicembre 2023)è valida per la diciannovesima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliUno dei big match della giornata. Due squadre in forma, che arrivano sicuramente da un risultato positivo. Pieno, pienissimo quello degli ospiti di Stroppa, un poco con l’amaro in bocca invece quello del, ripreso in pieno recupero dal Como su calcio di rigore. Corini (Lapresse) – Ilveggente.itMa sicuramente la formazione rosanero ha mandato un bel segnale a tutte le altre: una squadra che non ha intenzione di mollare la presa in nessun modo e che vuole tornare nelle zone che contano della classifica. Magari, ovviamente, dando una svolta importante a quello che fino al momento è stato il proprio cammino interno: troppe poche ...