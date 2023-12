Padova | attivisti di Ultima generazione interrompono la messa in basilica | “Gesù nasce | il pianeta muore”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il blitz a Sant’Antonio di: i due ragazzi fermati dal servizio di sicurezza, portati in questura e denunciati

... contro la decisione della procura didi aprire un'indagine per associazione a delinquere contro alcuni membri di Ultima generazione. Secondo i difensori, le azioni degliambientali ...Negri, nato anel 1933, è stato tra i più importanti e discussi teorici della sinistra ... Negri è stato anche un mentore e un amico per moltie intellettuali, tra cui Paolo Virno e ...Blitz durante la messa di Natale alla basilica di Sant'Antonio, gli attivisti di Ultima generazione fermano la celebrazione. E' intervenuta la polizia alla basilica del Santo a Padova. E' avvenuto dur ...Due attivisti, tra cui una ragazza di 17 anni, sono intervenuti alla celebrazione nella basilica di Sant’Antonio e hanno esposto cartelli: denunciati e trattenuti in questura fino alle 3 di mattina ...