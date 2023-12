Osimhen con 10 milioni è il Paperone della Serie A | Kvaratskhelia guadagna un nono

(Di lunedì 25 dicembre 2023)con 10(più bonus e con effetto retroattivo) è di gran lunga il calciatore più pagatoA. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport a firma Salvatore Malfitano. Il rinnovo monstre proietta il nigeriano in testa alla classifica dei calciatori paperoni del campionato italiano. Ancora per pochi mesi dicono i ben informati e anche i semplici appassionati. Un accordo che ricorda il rinnovo di Cavani in vistaprossima cessione dell’attaccante africano. Grazie alla clausola De Laurentiis si è garantito un’entrata per poter pensare al futuro. Il presente, ovviamente, è infarcito di mugugni di spogliatoio. Kvara1,2netto, undel nigeriano. Immaginate quanto possa essere contento. Zielinski è con un piede nella ...

Il Napoli ha perso 2 - 0 e chiuso in novela sfida all' Olimpico contro la Roma . Osimhen è stato espulso per somma di ammonizioni all'86' per un ... (247.libero)

Un'operazione che non blinda, ma mette al sicuro De Laurentiis da una svendita del suo uomomaggior valore in questo momento. OUT ELMAS, IN SAMARDZIC - Arriva anche la prima cessione...Il cliente non era semplice, ma lo spagnolo ha tenuto a badaconcedendo pochissime ... Getty Images Infatti Llorente è il difensore della Romapiù tackle (24) ed è terzo nella rosa per ...ERCOLANO- Tre le persone denunciate dai carabinieri della tenenza di Ercolano per una rissa scoppiata in via IV Novembre.La chiamata al 112 è arrivata in serata. Un uomo ha raccontato di un folto ...Se ad inizio stagione a Firenze si respirava scetticismo intorno alle figure dei due portieri che si sarebbero lottati il posto da titolare a difesa dei pali viola, con il passare dei mesi la piazza..