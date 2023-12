Orio al Serio | i bambini della primaria decorano l’oratorio con messaggi di pace

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 dicembre 2023)al. “Vorrei che non ci fossero più guerre, per i gran dolori provocati dalle guerre alcuninon possono festeggiare il Natale”: questo è uno dei tantidilasciati daiscuoladialsu uno dei tanti cartoncini colorati, utilizzati per “disegnare” la renna Rudolph. Grazie alla tecnicapixel art, che consente di riprodurre dei disegni, più o meno complessi, in base alla grandezza e numero dei quadretti o dei cartoncini che si utilizzano, iscuola elementare hanno decorato le vetrate dell’orat. Seguendo le istruzioni contenute nelle sequenze di codice che ne indicano ...