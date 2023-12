Ora | ora Grida e attacchi contro Netanyahu | è caos in Parlamento

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il primo ministro israeliano Benjaminè stato contestato duramente nel corso di un discorso al. A inveire le famiglie degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerraHamas, 80 giorni fa. "Ora, ora", hannoto i parenti degli ostaggi in diversi momenti del discorso, mentre il primo ministro dichiarava che le forze israeliane avevano bisogno di "più tempo" per garantire il loro rilascio continuando le operazioni nel territorio palestinese. Intantoha riferito che la guerra a Gaza "sarà lunga e non volge ancora al termine". E ancora, il premier israeliano ha detto di aver sentito da loro una netta volontà di "andare fino in fondo. Anche se sulla stampa e alle televisioni locali emergono perplessità, ha affermato, noi non cessiamo di ...

L’Nba non si ferma neanche a Natale e va in campo con il classico Nba Christmas Day. Saranno cinque le partite , tutte trasmesse sui canali Sky ... (sportface)

Seconda esclusione di fila dalla lista dei convocati del Bruges per Tajon Buchanan , obiettivo di mercato dell' Inter per gennaio. Il laterale... (calciomercato)

La Russia ha dichiarato che le sue forze controllanocompletamente la citt di Marinka, nell'Ucraina orientale. Il presidente Vladimir Putin ha salutato questo come un successo che comporter una riduzione dei bombardamenti sulla vicina citt di ...Cosa significa davvero la mancata ratifica italiana della riforma del MES Il dibattito italiano sul Meccanismo Europeo di Stabilità negli anni, così come quello sulla sua riforma esulla nostra ...Opinione degli esperti di Caroline Luiza C. Castro Master's in Nutrition Sciences · 16 years of experience · Brazil La cagliata è una fonte naturale di probiotici e proteine. Il principale vantaggio d ...In presa diretta con noi il momento dell'accensione: da vicino ancora più suggestivo. La soddisfazione del sindaco e della sua giunta.