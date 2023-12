Omicidio Vanessa Ballan | preghiera di Natale del sindaco di Riese

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Si intitola "Per un bambino che non verrà" il testo pubblicato sul profilo Facebook del comune diPio X, a firma del, Matteo Guidolin, dedicato al bambino che la 26enne, uccisa il 19 dicembre scorso, portava in grembo. "Buona te, piccolo, che la tua mamma ti culli tra le sue braccia lassù. Buona unatriste e ferita", ha scritto su Facebook. "Verrà un tempo migliore, e forse saremo più felici e sereni di adesso", ha aggiunto, "verrà un tempo in cui le donne non dovranno aver paura e verrà un tempo in cui gli uomini saranno uomini prima di maschi. Verrà una società che accetterà le differenze e ascolterà le ragioni degli altri. Verrà un tempo in cui non saremo più sconvolti da tragedie enormi e senza senso".

I funerali diBallan avranno luogo venerdì prossimo, 29 dicembre, alle 14,30 nel Duomo di Castelfranco Veneto nel trevigiano. Per l'della 26enne, uccisa con sette coltellate a Riese Pio X nel ...Come per Giulia Cecchettin anche perBallan in tutto il Veneto sarà osservato il lutto regionale con bandiere a mezz'asta in tutti i palazzi istituzionali della regione e un minuto di .... Il borsone del killer con gli «attrezzi» per entrare in casa di Vanessa Ballan e ucciderla Foto Omicidio a Riese. Il killer di Vanessa Ballan incastrato dalle telecamere del vicino. In un borsone tu ...