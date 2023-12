Oggi brindiamo felici alla faccia delle virostar

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Questo è il quarto Natale che passiamo sotto l’inquietante ombrello della paura virale, seppur molto ridimensionato rispetto agli anni in cui imperversava il totalitarismo sanitario. Ciononostante, alcuni simboli di quella paura, che per alcune persone non sembra essersi attenuata, sono rimasti a ricordarci ciò che ammoniva il buon Savonarola ai fiorentini; ossia che dobbiamo morire. Ancoranegli ospedali vige un sostanziale obbligo di indossare la mascherina, che persone di tutte le età utilizzano ancora persino all’aperto, e la pratica dei tamponi a prescindere – quando occorrerebbe tornarevecchia abitudine di eseguire solo quelli diagnostici in presenza di sintomi evidenti – è tutt’altro che abbandonata. A tale proposito continuo a ricevere segnalazioni di persone, asintomatiche ma presunte positive al Covid, a cui viene rinviato un ...

... ministri dell'Economia Ue hanno trovato intesa 'Se Meloni ottiene risultati,con lei' ... leggi anche Mes,prevista la ratifica alla Camera. Ma resta l'ipotesi rinvio 'Mes Fossi nella ...Caracciolo e Camozzi - © www.giornaledibrescia.it "insieme al domani, perché insieme ...13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR* iscriviti alla newsletter Leggi qui il GdB in edicola..."Un po' come lo scorso anno, ma con un'enorme differenza: lasciato troppo solo a combattere con i tre centrali della Roma, fa a sportellate ma stavolta non trova la giocata decisiva.Un incontro per brindare al nuovo anno ma anche per fare il punto nell’area flegrea in vista dei futuri appuntamenti, congressuali ed elettorali, che attendono il partito nel 2024. E’ il senso dell’in ...