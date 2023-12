NY Knicks-Milwaukee Bucks oggi in tv | canale | orario e diretta streaming NBA Christmas Day 2023

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire in TV la gara tra New York, che apre ilDay NBA. Come da tradizione la giornata di Natale dell’NBA si apre al Madison Square Garden di Manhattan, dove Julius Randle e compagni ospiteranno idi Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Le due squadre si sono affrontate meno di 48 ore fa con il netto successo deiper 130-111. La palla a due è prevista, lunedì 25 dicembre, alle ore 18:00.su Sky Sport Uno e insulle piattaforme Sky Go, NOW e NBA League Pass. SportFace.

... live su Sky e in streaming su NOW Lunedì 25 dicembre: 'Christmas Day' Ore 18:00 New YorkvsBucks diretta Sky Sport NBA 209, Sky Sport Uno 201 e streaming NOW commento live Flavio ...Il programma del Natale dell'NbaBucks - New York- alle 18:00 (ora italiana) Golden State Warriors - Denver Nuggets - alle 20:30 Boston Celtics - Los Angeles Lakers alle - alle 23:...Cinque gare nel menù di Natale. Si comincia con New York-Milwaukee. Da LeBron James a Jokic, passando per Antetokounmpo e Durant: quante stelle in campo ...Il basket Nba non si ferma neanche il giorno di Natale, anzi il programma del 25 dicembre prevede ben 5 partite. Si parte alle 18 ora italiana ...