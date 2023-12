Non è Mamma ho riperso l’aereo | a 6 anni imbarcato sul volo sbagliato

, ho preso l'aereo sbagliato. Un bambino di 6 anni, in viaggio come minoreaccompagnato negli Stati Uniti, è stato 'spedito' a Orlando ea Fort Myers, dove lo attendeva la nonna per ......nonostante spesso la sua torta di compleanno finisse per essere un semplice pandoro farcito (un trauma cheha ancora superato). Si è avvicinata al mondo della recitazione grazie allache a ...Roma, 25 dicembre 2023 – Un abbraccio con Ginevra davanti all’albero addobbato. Non poteva mancare la tradizionale cartolina di Giorgia Meloni che ha affidato ai social il suo messaggio di auguri di N ...Protagonista di questa storia è Casper, che sarebbe dovuto partire da Philadelphia, da solo, diretto a Fort Myers, Florida, per andare dalla nonna. Il piccolo, di 6 anni, era il primo viaggio in aereo ...