Non date l' elemosina in chiesa Scoppia la polemica in una chiesa di Padova

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 25 dicembre 2023) « I fedeli sono pregati di non dare l'ai mendicanti ine nemmeno nei dintorni ». Così recita un cartello apparso in questi giorni nella bacheca delladell’Adorazione eucaristica perpetua, nel centro di, e che ha suscitato polemiche, in particolare da parte di un sacerdote della città, don Albino Bizzotto, noto per il suo impegno per i poveri e per la pace . Lo riporta...