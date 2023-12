NFL | nella 16a settimana arrivano i successi di Dolphins | Browns | Lions | Bills | Rams e Bucs

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Nel turno natalizio della NFL sono andati in scena i match della 16ae, in poche parole, ormai tutto è pronto per i play-offs.AFC, in attesa dei primi della classe, i Baltimore Ravens (11-3), che giocheranno questa notte, i Miami(11-4) staccano il pass per la post-season superando i Dallas Cowboys (10-5) per 22-20 dopo un match tiratissimo. Al terzo posto salgono i Cleveland(10-5) che passano in casa degli Houston Texans (8-7) per 36-22 con un Flacco da 368 yds, 3 td e 2 intercetti. Ancora un successo per i Buffaloche vincono 24-22 in casa dei Los Angeles Chargers, mentre sempre questa notte i Kansas City Chiefs (9-5) se la vedranno con i Las Vegas Raiders. Passando alla NFC i San Francisco 49ers rimangono al comando e questa notte attendono i Baltimore Ravens ...