News GF | i gesti di Beatrice lasciano di sasso

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf, incredibile momento traLuzzi e Vittorio Menozzi che ha stupito tutti i fan che li seguono assiduamente E’ tutto pronto per le festeggiare il Natale dentro la casa del Grande Fratello 2023, per i concorrenti è il momento di divertirsi e passare al prima festa in casa la loro prima grande festa. Non sono mancati brindisi e balli e in alcuni casi anche momenti di grande avvicinamento, come quello traLuzzi e Vittorio Menozzi. Le parole dell’attrice Durante la serataLuzzi si è avvicinata al modello dicendo: ...