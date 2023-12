Neuroglow | la luminosità della pelle passerà dal cervello

Leggi su amica

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Preparatevi a risplendere perché il 2024 sarà l’annotendenza(che si aggiunge, senza averne niente a che fare, all’Hangover Beauty). La conferma arriva dall’ultimo report Global Beauty and Personal Care Trends dell’istituto di ricerche Mintel che spiega come, sempre di più, laanche dale non solo dai cosmetici. Mentre i tassi di solitudine e depressione continuano a salire a livello globale, la connessione mente-corpo – attraverso pratiche di meditazione, mental coaching e gestione dello stress – pare diventare sempre più importante per fronteggiare emotivamente la frenesia quotidiana. Questa situazione, sempre ...