Netanyahu vola a Gaza dalle truppe israeliane Ma le famiglie degli ostaggi lo contestano

(Di lunedì 25 dicembre 2023), 25 dicembre 2023 – “Non ci fermiamo, continuiamo a combattere e intensificheremo i combattimenti nei prossimi giorni. Sarà una battaglia lunga e non è vicina alla fine. Abbiamo bisogno di pazienza, unità e di attenerci alla nostra missione”. Si è espresso così il premier israeliano Benjamin– riporta il Times of Israel – dopo essere entrato nell’enclave palestinese per una rara visita in zona di guerra. Il premier è intervenuto durante una riunione del Likud, riferendo di aver incontrato una brigata di riservisti a. “Tutti mi hanno chiesto solo una cosa: di non fermarci e continuare fino alla fine (di Hamas)”, ha affermato. Sono appena tornato da. Ho incontrato una divisione di riservisti sul campo – ha detto, secondo le dichiarazioni riportate anche dal Jerusalem ...

