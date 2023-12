Negozi e turismo guadagnano sulla pelle dei dipendenti Questa volta a scendere in piazza con Cgil e Uil c’era anche la Cisl | l’adesione da Nord a Sud è stata del 70%

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Questo sarà il terzo Natale con il contratto scaduto per milioni di lavoratori dei servizi – oltre cinque – in attesa del rinnovo da più di tre anni. E per questo che migliaia di lavoratori del commercio e delsono scesi indaa Sud della Penisola. Dopo gli scioperi contro la Manovra che hanno vistosolo die Uil,la. A proclamare l’agitazione sotto lo slogan “Il contratto ci spetta!” sono stati i sindacati di categoria Filcams, Fisascate Uiltucs che hanno organizzato la mobilitazione e cortei in varie città. Lo sciopero ha coinvolto appunto terziario, distribuzione moderna organizzata, distribuzione ...