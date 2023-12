Nba Christmas Day | calendario | programma e orari di tutte le partite

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’Nba non si ferma neanche a Natale e va in campo con il classico NbaDay. Saranno cinque letrasmesse sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport NBA. Palinsesto che si apre con la sfida al Madison Square Garden tra New York Knicks e Milwaukee Bucks alle 18. Si prosegue alle 20:30 con la sfida tra le ultime due vincitrici dell’anello Denver Nuggets e Golden State. Alle 23 il match tra le due franchigie più storiche e vincenti d’oltre manica, Los Angeles Lakers contro Boston Celtics. Per i notturni, in campo il candidato Mvp Joel Embiid in Miami Heat-Philadelphia 76ers alle 2 e, alle 4:30, la sfida sempre calda, vedi playofff 2022, tra Phoenix Suns e i Dallas Mavericks di super Luka Doncic. Insomma, cinque grandida non perdere, nemmeno durante la cena di Natale. Ecco il ...

