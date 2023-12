Navalny «ritrovato» dopo 20 giorni | è stato trasferito in una prigione a 2 000 chilometri da Mosca

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L'oppositore di Putin si trova a Kharp, in una regione artica della Russia. Il suo avvocato è riuscito a parlargli in un colloquio: «Volevano nasconderlo prima della campagna elettorale»

Nel suo racconto menziona un caso capitato anni fa, quello in cui un 19enne fusenza ... Il mese scorso, la fondazione dell'oppositore Alexeiha sostenuto che Yevgeny Prigozhin , il ...Nel suo racconto menziona un caso capitato anni fa, quello in cui un 19enne fusenza ... Il mese scorso, la fondazione dell'oppositore Alexeiha sostenuto che Yevgeny Prigozhin , il ...L'esponente dell'opposizione russa Alexei Navalny, del quale la famiglia non aveva notizie da quasi tre settimane, si trova in una colonia penale a Kharp, nell'Artico russo, ha dichiarato oggi la sua ...L'oppositore di Putin si trova a Kharp, in una regione artica della Russia. Il suo avvocato è riuscito a parlargli in un colloquio: «Volevano nasconderlo prima della campagna elettorale» ...