Navalny “ricompare” dopo tre settimane | è in una colonia penale nell’Artico russo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) È stato trasferito in unaa Kharp,, una delle zone più isolate al mondo.venti giorni, Alexei”. La famiglia dell’oppositoreè riuscita a sapere dove si trova al termine di trein cui non aveva più notizie dell’uomo, condannato a 19 anni di carcere. “Abbiamo trovato. È nellapenitenziaria numero tre“, ha scritto la sua portavoce Kira Iarmych su X precisando che l’oppositore “sta bene” e che il suo avvocato gli ha fatto visita. Kharp, una piccola città di circa 5.000 abitanti, si trova nella Yamalo-Nenetsia, una regione remota della Russia settentrionale, oltre il Circolo Polare Artico e ospita diverse colonie ...

Anche al suo avvocato non è stato permesso di fargli visita nella colonia penale dove con inquietante frequenzasubisce trattamenti speciali. L'11 dicembre, l'avvocato diè stato ...... un nome già apparso nell'inchiesta dei Panama Papers e cheadesso nella lista delle ... A rilevarlo è stato Oleg Yemelyanov legato al leader dell'opposizione incarcerato Alexeiche ...Alexei Navalny, conosciuto come dissidente e voce prominente dell'opposizione russa, è stato individuato dalla sua portavoce dopo quasi tre settimane di assenza.Alexei Navalny è a Mosca, ma la capitale russa non sarebbe la sua destinazione definitiva, quella resta un mistero.