Natale tragico a Barberino di Mugello | tre morti e un ferito

(Di lunedì 25 dicembre 2023) È drammatico il bilancio di un incidente stradale adi(Firenze) intorno alle 16.35 del giorno diin via del Lago: tre(due uomini e una donna) e un. Lo scontro ha coinvolto due mezzi lungo la Strada Provinciale 501. I veicoli sono rimasti parzialmente incendiati. Sul posto i carabinieri della compagnia Borgo San Lorenzo, i vigili del fuoco di Firenze e il 118. In seguito al violento scontro frontale tra le due autovetture, i vigili del fuoco hanno estratto un uomo da un’auto incendiata e lo hanno affidato al personale sanitario, che ne ha constatato il decesso. Anche le due persone che viaggiavano sulla seconda vettura sono state affidate al medico ma per loro non c’era più niente da fare. Sembra che due delle vittime avessero 29 anni e la terza 58.

In altri due incidenti stradali 2 vittime nell'Oristanesenell'Oristanese , dove si registrano due vittime in altrettanti incidenti stradali . Una è un panettiere, Serafino Porcheddu, ......vicenda e stabilire se si sia stato unincidente o un gesto volontario. La ricostruzione dei fatti è affidata agli investigatori della polizia che, intorno alle 15 della vigilia di, ...Incidente stradale a Barberino del Mugello, come riportato nell'articolo. Alle 16:35 circa, c'è stato uno scontro frontale tra due auto lungo la SP 131, al km 3+500, in via Del Lago. Purtroppo, tre pe ...Tre persone sono morte nel pomeriggio di oggi a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, a causa di un incidente stradale che ha visto il ...