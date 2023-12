Natale “tana libera tutti” in casa Ferragnez | la spensieratezza esibita a cui nessuno crede più

In casa Milan sarà un Natale di musi lunghi. Ennesimo stop & go della squadra di Pioli , che proprio non riesce a trovare continuità di ... (liberoquotidiano)

... che in primis hanno inteso ringraziare la direzione sanitaria del San Pio nelle persone dei dottori Francesca, Augusto Sardellone e Giuliana Scuro per la disponibilità a prestare del personale ...... sul parquet del Pala Terme,della Fabo Herons Montecatini, finisce 92 - 93 in favore dei ...in vetta per la Pielle, con vista derby in programma il 7 gennaio. Fabo Herons Montecatini - ...Le immagini "rubate" al parco con mamma e figli di Ferragni al pomeriggio, le storie di Fedez alla sera: in casa Ferragnez è come se nulla fosse successo ...La Caffè Toscano Pielle Livorno centra il quinto successo consecutivo e lo fa vincendo una delle più belle partite del girone di andata del campionato di Serie B Nazionale; sul parquet del Pala Terme, ...