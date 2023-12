Natale sulla Sea Watch per 118 migranti | soccorsi in due interventi nel Mediterraneo Anche un bimbo di 3 anni a bordo della nave ong

Sono ore da incubo per i tanti calabresi che stanno rientrando in extremis nella loro regione di appartenenza per festeggiare il Natale con i propri ... (feedpress.me)

Buon Natale Gaza … o Forse no. Ecco un raid anche oggi, sul campo profughi di Al Maghazi. Una riflessione di Natale sulla pace in Palestina che, non ... (metropolitanmagazine)

...e anche il Dow Jones èbuona strada per l'ottava settimana positiva di fila. Se la storia è indicativa, è probabile che questo slancio continui nel breve termine. Per 'Rally di Babbo' - ...Un regalo sotto l'albero ditutto da scartare per i tifosi della Savino Del Bene Volley e ...piattaforma Volleyball World TV . Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il ...Anche quest’anno, in occasione del Natale, l’Asst di Cremona ha voluto offrire un piccolo pensiero a tutti i ricoverati dell’Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Oglio Po. L’iniziativa è realizzata in.Il video di Natale 2023 della Polizia di Stato ha avuto come set la meravigliosa Civita di Bagnoregio (VT), conosciuta ...