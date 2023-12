Natale | sprechi a tavola non si fermano

Un Menù zero sprechi per un Natale a basso costo e alla portata di tutti. l’idea arriva da Simona Di Gregorio, una contadina toscana, che ha ... (notizie)

Ogni famiglia butta 23 euro di alimenti Il cibo si conferma il re di, ma glialimentari non si fermano: ogni famiglia butta 23 euro di alimenti.'A tutti voi auguro buona domenica, una vigilia dinella preghiera, nel calore degli affetti ... Senzae condividendo con chi manca del necessario o manca di compagnia', ha detto il ...L’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica ha stilato un decalogo.Niente regali quest'anno per 7,5 milioni di italiani che non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il budget ad altre spese più urgenti.