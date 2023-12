Natale | niente regali per 7 | 5 milioni di italiani

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Pubblicato il 25 Dicembre, 2023 (Adnkronos) –diquest'anno per 7,5diche non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il budget ad altre spese più urgenti. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' nel giorno in cui tradizionalmente si scartano i pacchetti sotto l'albero per i quali sono stati spesi in media 189 euro a testa, grazie pure al "tesoretto" delle tredicesime. La punta dell'iceberg della situazione di disagio in cui si trovano ancora in molti sono i 3,1di persone che nel 2023 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, sulla base delle stime Coldiretti sui dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead. Un'emergenza sociale – sottolinea Coldiretti – con il numero ...

I dati Coldiretti:doni per scelta o per spese più urgentiregali diquest'anno per 7,5 milioni di italiani che non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il budget ad altre spese più urgenti. E' quanto emerge dall'analisi ...discussioni sull'eterno dilemma:con i miei o con i tuoi Quindi, se questosiete single, consideratelo come un'occasione per concedervi un po' di relax. Circondatevi di amici e ...Essere single vuol dire anche meno regali di Natale da comprare, meno progetti che ruotano intorno a persone che non si conoscono o non piacciono, ma con cui si deve andare d'accordo per il bene del ...Cambia la programmazione di Natale oggi 25 dicembre 2023: niente informazione ma solo film natalizi, ecco tutti i titoli di oggi, cosa vedremo su Rai 1 dopo il TG ...