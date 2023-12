Natale | italiani hanno speso 3 miliardi per cenone e pranzo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) La stima di Coldiretti per le spese a tavola Quasi 3di euro spesi per i cibi e le bevande da portare in tavola tra la cena della vigilia e ildiche quasi novesu dieci (88%)deciso di trascorrere a casa propria o con parenti o amici. E’

(Adnkronos) – niente regali di Natale quest’anno per 7,5 milioni di italiani che non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – niente regali di Natale quest’anno per 7,5 milioni di italiani che non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il ... ()

Quasi 3 miliardi di euro spesi per i cibi e le bevande da portare in tavola tra la cena della vigilia e il pranzo diche quasi novesu dieci (88%) hanno deciso di trascorrere a casa propria o con parenti o amici. E' questo il bilancio stimato dalla Coldiretti per il pasto più importante dell'anno che ...Alla fine il saluto di don Marco Gnavi, che ha definito i pranzi dicon i poveri ... Insieme a loro tantiche vivevano per strada e che, con la Comunità, hanno di nuovo una casa e una ...Il 2024 sarà un anno importante per la Nazionale italiana, impegnata nell'Europeo in Germania ... Nel frattempo il tecnico ha fatto gli auguri di Natale a tutti i tifosi su Instagram: "Quest’anno ho ...Che succede di buono la notte di Natale per cui nonostante tutto questo dolore ci facciamo ancora gli auguri Il nostro giornale, VITA, mette in luce tutto l’anno le tragedie di questo mondo, fa denun ...