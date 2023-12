Natale di sangue a Gaza | raid su un campo profughi | almeno 70 morti Violenti scontri a Belgrado | 35 arresti e poliziotti feriti

(Di lunedì 25 dicembre 2023)70 palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo aldi Al-Maghazi. Aprotesta violenta dell’opposizione, i cui sostenitori hanno assediato per ore la sede del Municipio cercando a più riprese di penetrare all’interno dell’edificio

La guerra nella Striscia di Gaza fra Israele e Hamas non si ferma neppure un minuto e quasi certamente ciò non accadrà né a Natale né dopo. Le bombe ... (velvetmag)

L’Egitto ha lanciato un’iniziativa in 3 fasi durante i colloqui che si sono tenuti all’inizio di questa settimana al Cairo tra funzionari egiziani e ... (ilsole24ore)

Abbas ha auspicato che questopossa segnare la fine della guerra nella Striscia di Gaza, ... "Il fiume di, gli immensi sacrifici, le difficoltà e l'eroica resilienza del nostro popolo ...... Christmas Bloody Christmas non mancherà di versare fiumi disotto l'albero. Violenza e ... Babbodiventa un folle sanguinario La premessa sembra più roba da film piccanti e goderecci di ...Momenti di festa nel reparto di Neuropsichiatria del Policlinico Universitario di Messina. Ad entrare in corsia tanti Babbo Natale dell'Avis ...“Il Natale – ha aggiunto monsignor Parisi – è la celebrazione ... di cui parla il profeta Isaia, intrisi di sangue. Ma anche sulle piccole guerre, sulle battaglie che di giorno in giorno combattiamo ...