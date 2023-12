Natale Aquilano | Dal Tradizionale Aperitivo al Presepe di Pianola | Eventi e Tradizioni Illuminano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L'Aquila - Oggi, le pittoresche vie del centro storico dell'Aquila si animano con il consuetodella vigilia, evento che inaugura le festività natalizie. La polizia municipale ha intensificato le misure di sicurezza per l'occasione, con quattro ambulanze e 22 "street tutor" a disposizione, il doppio rispetto allo scorso anno. Questi tutor specializzati comprendono addetti antincendio, soccorso primario, psicologi delle emergenze e facilitatori di comunità, pronti a servire la collettività. Domani sera, il borgo disi accenderà per la 49ª edizione di "Come a Betleem", il più anticodel territorio, nato nel dicembre 1973 sulla piazzetta della chiesa parrocchiale. Nel corso degli anni, questo evento si è trasformato in una delle più significative rappresentazioni natalizie locali. Alle 18, nella suggestiva cavea ...

L'AQUILA. Torna oggi a riempire le vie del centro storico dell'Aquila il tradizionale aperitivo della vigilia. Per l'occasione è stata rafforzata la vigilanza da parte della polizia municipale. Sono ...Non usa mezzi termini il giornalistaAlessandro De Angelis , noto opinionista politico e vicedirettore dell'Huffington Post, del gruppo Gedi, che in città per trascorrere le feste di...NewTuscia – VETRALLA – Si è svolta ieri 23 Dicembre per il terzo anno l’iniziativa “Un Magico Natale” grazie all’impegno della Parrocchia di Vetralla, degli uomini della Polizia Locale di Vetralla e d ...L'iniziativa partita da due viterbesi ha raccolto 1000 euro in buoni spesa in meno di 24 ore, donati alle suore e alla casa famiglia VITERBO - Sono Enrico Aqu ...