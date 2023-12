Natale | Anita Likmeta lascia +Europa per presepe omosessuale

(Di lunedì 25 dicembre 2023) «Sepensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a Più Europa e buon suicidio politico (non assistito)!». Così, in un post su Facebook,, imprenditrice italiana nata in Albania, ha annunciato l’addio al suo partito,, che ha postato, sempre su Facebook, delle immagini...

Stasera 25 dicembre 2023 Crudelia è il film che Rai 2 manderà in onda per la sera di. La pellicola vede il premio Oscar Emma Stone nei panni di Estella Miller, la perfida ...Darling John ...... Catherine Miller; Mark Strong è John; Kirby Howell - Baptiste èDarling; John McCrea è Artie;... Crudelia vi aspetta su Rai2 la sera dialle 21:25 .«Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a Più Europa e buon suicidio politico (non assi ...Oggi, lunedì 25 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, Federica Panicucci conduce la 31° edizione del Concerto di Natale in Vaticano.