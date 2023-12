Natale al cinema | tutti i film in arrivo in sala

Da venerdì 22 a martedì 26 dicembre ci attende un lungo weekend di festività ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere i mercatini di ... (2anews)

In bianco e nero e senza effetti speciali, Paola Cortellesi con “C’è ancora domani” ha superato – per numero di spettatori – la rivale “Barbie” in ... (ilfoglio)

Lunedi 25 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in ... (digital-news)

Dall'animazione Disney ad Alessandro Siani, Pio e Amedeo passando per 'Vacanze di' che torna sul grande schermo dopo 40 anni Adnkronos/Cinematografo.it - Tante nuove uscite alper accogliere il pubblico nei giorni delle festività natalizie. Si va dal ritorno di ...Pilar Fogliati: Il, la tv e la vita privata Doveva chiamarsi María Pilar e, alla fine, all'...nata in un giorno che è vicino alle feste natalizie ha condizionato il suo rapporto con ile ...Innovazioni e Potenziamenti in Arrivo con Windows 11: Una Nuova Era Tecnologica Il mondo tecnologico si prepara ad accogliere una nuova era con l'arrivo del Moment 4 Update per Windows 11. Tra le novi ...(Adnkronos) – Adnkronos/Cinematografo.it – Tante nuove uscite al cinema per accogliere il pubblico nei giorni delle festività natalizie. Si va dal ritorno di Kaurismaki e un nuovo classico di animazio ...