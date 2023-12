Natale | 10 avvenimenti storici avvenuti il 25 dicembre

...rivolge ai lettori de La Voce di Alba e di Targato Cn come augurio in vista dell'ultimo... Ci sonoche ci riempiono di tristezza quando leggiamo i giornali o guardiamo la televisione. ...È bello avere la libertà di poter dire la mia sui varicalcistici e potermi soprattutto ... Auguro a tutti buone felice anno nuovo'. Il terzo classificato del mese di novembre è ...A Natale oltre nove pugliesi su dieci (89%) hanno scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici prodotti a chilometro zero. E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti Puglia, che nei ...Magico Natale con le Stelle NBA: 17 Partite in Diretta Sky Sport NOW dal Christmas Day a inizio 2024, Ancora una volta su Sky Sport NBA sarà un Natale sotto canestro in compagnia delle stelle del bask ...