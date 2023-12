Napoli su Zirkzee del Bologna | spunta clausola da 40 milioni

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 25 dicembre 2023)delinteressa al, ma c’è agguerrita concorrenza e unada 40. Il Bayern è favorito. Ilsta seguendo Joshua, attaccante olandese classe 2001 che si sta mettendo in mostra con la maglia delin questa stagione. Il centravanti ha attirato le attenzioni di diversi top club, tra cui gli azzurri. Ma la strada per arrivare anon è in discesa. Nell’accordo colè stata infatti inserita unarescissoria da 40di euro valida per tutti i club interessati. Il Bayern Monaco detiene però un diritto di prelazione sull’olandese, potendo esercitare lapagandola in forma ridotta grazie ...