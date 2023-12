Napoli | Natan festeggia il Natale con la famiglia Vistoso tutore per il brasiliano

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 25 dicembre 2023)ha trascorso serenamente la Vigilia dinella sua casa di Posillipo insieme alla. Nonostante lo stop forzato a causa dell’infortunio alla spalla rimediato contro la Roma,ha trascorso la Vigilia dinella sua casa di Posillipo insieme ai familiari. Il difensore delha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae in compagnia della fidanzata e dei parenti più stretti, tra cui madre, padre, fratello e sorella. Nella foto si può notare comeindossi ancora ilortopedico per contenere la lussazione alla spalla destra che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Nonostante il momentaccio, ilnon ha perso il sorriso. Ha infatti dedicato un messaggio ai fan per ...