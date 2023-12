Napoli | Lobotka raggiunge Cavani

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il, nella triste trasferta prenatalizia di Roma, ha perso anche Stanislav. L’infrazione costale subita dallo slovacco lo terrà fuori diversi giorni. Stan salterà quanto meno la partita casalinga contro il Monza che chiuderà questo controverso 2023. Il ventinovenne di Trencin, giunto tre anni fa a, è stato un metronomo fondamentale per la vittoria finale dello scudetto 22/23. Spalletti gli ha davvero affidato le chiavi del centrocampo e lui non ha tradito le aspettative. E pensare che Gattuso, al suo arrivo, gli preferì Demme. Proprio la stima in lui del tecnico di Certaldo gli ha garantito un numero di presenze in campo davvero notevole. Il contratto in scadenza nel 2027 certifica una fiducia incrollabile anche della società di De Laurentiis., il traguardo di ...

problemi per due giocatori del Napoli . Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma di Mourinho, Mazzarri pensa già alla sfida contro il Monza in ... (ilnapolista)

... con quest'ultimo già ceduto al Lipsia, si aggiungono Natan e. Assenze in ogni reparto, ... Colloqui con la Salernitana per Mazzocchi, per il quale ilha offerto un milione, ma Sabatini ne ...Ilè in crisi, ed è forte la delusione tra i tifosi, ma il 'Maradona' risponderà con una ... quest'ultimo già ceduto al Lipsia ma comunque infortunato, così come Natan e. Per il ...Nella brutta serata di Roma, terminata con la sconfitta del Napoli e con un'infrazione costale che dovrebbe tenerlo fuori diversi giorni, Stanislav Lobotka ha raggiunto anche un piccolo traguardo pers ...L'episodio: lo hanno detto tutti. C'è un Roma-Napoli prima dell'espulsione di Politano, e c'è un Roma-Napoli che comincia dopo l'episodio. Non che gli azzurri avessero brillato nella prima ora di gioc ...